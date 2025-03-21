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Гол и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Торонто»

Гол и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Торонто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Маккейб, Нюландер) – 12:30     1:1 Борген (Суси, Бродзински) – 19:12     1:2 Макманн (Маккейб, Таварес) – 19:50     2:2 Панарин (Трочек, Фокс) – 21:22     2:3 Таварес (Макманн, Маккейб) – 24:16     2:4 Нис (Нюландер) – 34:26     3:4 Крайдер (Панарин, Трочек) – 59:25    

В составе «Торонто» забивали Джон Таварес (дважды), Бобби Макманн и Мэтт Нис.

За «Рейнджерс» отличились Уильям Борген, российский нападающий Артемий Панарин и Крис Крайдер. Также на счету Панарина результативная передача. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 16 сейвов.

«Рейнджерс» потерпели третье поражение подряд. «Торонто», в свою очередь, продлили победную серию до трёх матчей.

В следующем матче «Рейнджерс» встретятся с «Ванкувер Кэнакс», а «Торонто» сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

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