Гол и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Торонто»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Маккейб, Нюландер) – 12:30 1:1 Борген (Суси, Бродзински) – 19:12 1:2 Макманн (Маккейб, Таварес) – 19:50 2:2 Панарин (Трочек, Фокс) – 21:22 2:3 Таварес (Макманн, Маккейб) – 24:16 2:4 Нис (Нюландер) – 34:26 3:4 Крайдер (Панарин, Трочек) – 59:25
В составе «Торонто» забивали Джон Таварес (дважды), Бобби Макманн и Мэтт Нис.
За «Рейнджерс» отличились Уильям Борген, российский нападающий Артемий Панарин и Крис Крайдер. Также на счету Панарина результативная передача. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 16 сейвов.
«Рейнджерс» потерпели третье поражение подряд. «Торонто», в свою очередь, продлили победную серию до трёх матчей.
В следующем матче «Рейнджерс» встретятся с «Ванкувер Кэнакс», а «Торонто» сыграет с «Нэшвилл Предаторз».
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