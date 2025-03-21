Гол и передача Панарина не спасли «Рейнджерс» от поражения в матче с «Торонто»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой гостей со счётом 4:3.

В составе «Торонто» забивали Джон Таварес (дважды), Бобби Макманн и Мэтт Нис.

За «Рейнджерс» отличились Уильям Борген, российский нападающий Артемий Панарин и Крис Крайдер. Также на счету Панарина результативная передача. Голкипер Игорь Шестёркин сделал 16 сейвов.

«Рейнджерс» потерпели третье поражение подряд. «Торонто», в свою очередь, продлили победную серию до трёх матчей.

В следующем матче «Рейнджерс» встретятся с «Ванкувер Кэнакс», а «Торонто» сыграет с «Нэшвилл Предаторз».