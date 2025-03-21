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888-й гол Овечкина за карьеру в НХЛ помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

888-й гол Овечкина за карьеру в НХЛ помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»
Александр Овечкин
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Овечкин (Протас, ван Римсдайк) – 14:25     2:0 Дьюхейм (Рой, Бовиллье) – 21:56     3:0 Манджапане (Бовиллье) – 31:06     3:1 Пилинг – 45:10     3:2 Кутюрье (Пилинг, Типпетт) – 57:24    

На 15-й минуте первого периода счёт в матче открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин. Таким образом российский нападающий забил 888-й гол за карьеру в НХЛ. Ассистентами российского форварда выступили защитник Тревор ван Римсдайк и белорусский нападающий Алексей Протас.

Во втором периоде в составе хозяев отличились Брэндон Дьюхейм и Эндрю Манджапане. В начале третьего отрезка нападающий «Флайерз» Райан Пилинг отыграл одну шайбу. Практически следом отличился защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, но после длительного видеопросмотра его гол был отменён.

В самой концовке гости отыграли ещё одну шайбу усилиями Шона Кутюрье, но спастись с 0:3 у «Филадельфии» не вышло. Таким образом «столичная» команда продлила победную серию до трёх матчей. В свою очередь «лётчики» потерпели третье поражение подряд.

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