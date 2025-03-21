888-й гол Овечкина за карьеру в НХЛ помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 15-й минуте первого периода счёт в матче открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин. Таким образом российский нападающий забил 888-й гол за карьеру в НХЛ. Ассистентами российского форварда выступили защитник Тревор ван Римсдайк и белорусский нападающий Алексей Протас.
Во втором периоде в составе хозяев отличились Брэндон Дьюхейм и Эндрю Манджапане. В начале третьего отрезка нападающий «Флайерз» Райан Пилинг отыграл одну шайбу. Практически следом отличился защитник «Вашингтона» Джон Карлсон, но после длительного видеопросмотра его гол был отменён.
В самой концовке гости отыграли ещё одну шайбу усилиями Шона Кутюрье, но спастись с 0:3 у «Филадельфии» не вышло. Таким образом «столичная» команда продлила победную серию до трёх матчей. В свою очередь «лётчики» потерпели третье поражение подряд.
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