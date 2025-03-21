Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — шесть шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (3:1). Это его 888-й гол в карьере в НХЛ.

Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до шести шайб.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 53 матчах, в которых записал в свой актив 35 голов и 22 результативные передачи при коэффициенте полезности «+20».

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1479 матчей, в которых он забил 888 голов и сделал 719 результативных передач.