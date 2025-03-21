Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — шесть шайб до рекорда Гретцки
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (3:1). Это его 888-й гол в карьере в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Овечкин (Протас, ван Римсдайк) – 14:25 2:0 Дьюхейм (Рой, Бовиллье) – 21:56 3:0 Манджапане (Бовиллье) – 31:06 3:1 Пилинг – 45:10 3:2 Кутюрье (Пилинг, Типпетт) – 57:24
Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до шести шайб.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 53 матчах, в которых записал в свой актив 35 голов и 22 результативные передачи при коэффициенте полезности «+20».
Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1479 матчей, в которых он забил 888 голов и сделал 719 результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 марта 2025
-
05:12
-
05:11
-
04:53
-
04:53
-
04:46
-
04:42
-
04:42
-
04:31
-
04:13
-
04:04
-
03:46
-
03:35
-
03:24
-
03:20
-
03:07
-
02:59
-
02:58
-
02:57
-
02:39
-
02:38
-
01:27
- 20 марта 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
23:00
-
22:42
-
22:31
-
22:28
-
22:15
-
22:00
-
21:46
-
21:42
-
21:42
-
21:32