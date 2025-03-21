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Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — шесть шайб до рекорда Гретцки

Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — шесть шайб до рекорда Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил гол в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (3:1). Это его 888-й гол в карьере в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Овечкин (Протас, ван Римсдайк) – 14:25     2:0 Дьюхейм (Рой, Бовиллье) – 21:56     3:0 Манджапане (Бовиллье) – 31:06     3:1 Пилинг – 45:10     3:2 Кутюрье (Пилинг, Типпетт) – 57:24    

Он сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до шести шайб.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 53 матчах, в которых записал в свой актив 35 голов и 22 результативные передачи при коэффициенте полезности «+20».

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1479 матчей, в которых он забил 888 голов и сделал 719 результативных передач.

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