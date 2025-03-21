В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Благодаря этой победе «Вашингтон» стал первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Лидер Восточной конференции сегодня провёл 69-й матч в текущем регулярном чемпионате, одержав 46-ю победу в нынешнем сезоне (39 в основное время, шесть в овертаймах, одну по буллитам). Также команда Спенсера Карбери набрала восемь очков в тех матчах, в которых терпела поражения за пределами основного времени.
Стоит заметить, что уже сегодня свой шанс набрать 100 очков в сезоне НХЛ-2024/2025 имеет и лидер Западной конференции — «Виннипег Джетс», который в эти минуты встречается с «Эдмонтон Ойлерз». По состоянию на данный момент в активе «Джетс» 98 очков после 69 проведённых матчей.
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