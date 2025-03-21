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«Вашингтон» стал первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ

«Вашингтон» стал первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Овечкин (Протас, ван Римсдайк) – 14:25     2:0 Дьюхейм (Рой, Бовиллье) – 21:56     3:0 Манджапане (Бовиллье) – 31:06     3:1 Пилинг – 45:10     3:2 Кутюрье (Пилинг, Типпетт) – 57:24    

Благодаря этой победе «Вашингтон» стал первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Лидер Восточной конференции сегодня провёл 69-й матч в текущем регулярном чемпионате, одержав 46-ю победу в нынешнем сезоне (39 в основное время, шесть в овертаймах, одну по буллитам). Также команда Спенсера Карбери набрала восемь очков в тех матчах, в которых терпела поражения за пределами основного времени.

Турнирная таблица НХЛ

Стоит заметить, что уже сегодня свой шанс набрать 100 очков в сезоне НХЛ-2024/2025 имеет и лидер Западной конференции — «Виннипег Джетс», который в эти минуты встречается с «Эдмонтон Ойлерз». По состоянию на данный момент в активе «Джетс» 98 очков после 69 проведённых матчей.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
2-й период
2 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Скиннер – 05:28     1:1 Перфетти (Сэмберг, Элерс) – 13:39     2:1 Скиннер (Макдэвид, Нурс) – 25:30     2:2    
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