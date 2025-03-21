Бобровский оформил пятый шат-аут в сезоне, догнав Василевского и Шестёркина в топ-5 НХЛ

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский сыграл «на ноль» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:0 OT). Этот «сухой» матч стал для Бобровского пятым в текущем сезоне.

Тем самым Сергей поднялся в топ-5 вратарей НХЛ по количеству шат-аутов в сезоне-2024/2025 и теперь делит места со второго по пятое с двумя соотечественниками — Андреем Василевским из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Игорем Шестёркиным из «Нью-Йорк Рейнджерс», а также шведом Филипом Густавссоном («Миннесота Уайлд»).

Больше них «сухих» матчей в этом сезоне сыграл только один голкипер — американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс», на счету которого шесть шат-аутов.

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