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Бобровский оформил пятый шат-аут в сезоне, догнав Василевского и Шестёркина в топ-5 НХЛ

Бобровский оформил пятый шат-аут в сезоне, догнав Василевского и Шестёркина в топ-5 НХЛ
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Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский сыграл «на ноль» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:0 OT). Этот «сухой» матч стал для Бобровского пятым в текущем сезоне.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков (Джонс, Райнхарт) – 60:29 (pp)    

Тем самым Сергей поднялся в топ-5 вратарей НХЛ по количеству шат-аутов в сезоне-2024/2025 и теперь делит места со второго по пятое с двумя соотечественниками — Андреем Василевским из «Тампа-Бэй Лайтнинг» и Игорем Шестёркиным из «Нью-Йорк Рейнджерс», а также шведом Филипом Густавссоном («Миннесота Уайлд»).

Больше них «сухих» матчей в этом сезоне сыграл только один голкипер — американец Коннор Хеллебайк из «Виннипег Джетс», на счету которого шесть шат-аутов.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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