Бёзер стал третьим игроком в истории «Ванкувера» по скорости достижения 200 голов за клуб
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Гостям удалось отыграться в самой концовке третьего периода, в результате чего матч перетёк в дополнительное время при счёте 3:3. В данный момент продолжается овертайм.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Болдюк (Жозеф, Ледди) – 35:47 1:1 Шервуд (Гронек, Петтерссон) – 41:11 1:2 Бёзер (Хёгландер, Петтерссон) – 46:35 2:2 Такер (Шенн) – 49:28 3:2 Холлоуэй (Кайру, Такер) – 49:52 3:3 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 59:56 4:3 Броберг (Шенн, Холлоуэй) – 63:42
В составе гостей дублем отметился Брок Бёзер. Второй гол в матче помог американскому форварду достичь отметки в 200 голов за карьеру в клубе и лиге. Таким образом проводящий всю карьеру в НХЛ в форме «Кэнакс» Бёзёр стал третьим игроком в истории «Ванкувера» по скорости достижения 200 голов за клуб.
Рекорд в этой номинации принадлежит российскому форварду Павлу Буре, который уложился за 328 матчей. Второе место занимает Тревор Линден (531), топ-3 замкнул Бёзер (541).
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