Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бёзер стал третьим игроком в истории «Ванкувера» по скорости достижения 200 голов за клуб

Бёзер стал третьим игроком в истории «Ванкувера» по скорости достижения 200 голов за клуб
Комментарии

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Гостям удалось отыграться в самой концовке третьего периода, в результате чего матч перетёк в дополнительное время при счёте 3:3. В данный момент продолжается овертайм.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Болдюк (Жозеф, Ледди) – 35:47     1:1 Шервуд (Гронек, Петтерссон) – 41:11     1:2 Бёзер (Хёгландер, Петтерссон) – 46:35     2:2 Такер (Шенн) – 49:28     3:2 Холлоуэй (Кайру, Такер) – 49:52     3:3 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 59:56     4:3 Броберг (Шенн, Холлоуэй) – 63:42    

В составе гостей дублем отметился Брок Бёзер. Второй гол в матче помог американскому форварду достичь отметки в 200 голов за карьеру в клубе и лиге. Таким образом проводящий всю карьеру в НХЛ в форме «Кэнакс» Бёзёр стал третьим игроком в истории «Ванкувера» по скорости достижения 200 голов за клуб.

Рекорд в этой номинации принадлежит российскому форварду Павлу Буре, который уложился за 328 матчей. Второе место занимает Тревор Линден (531), топ-3 замкнул Бёзер (541).

Материалы по теме
Один из лидеров «Ванкувера» Бёзер досрочно завершит сезон. У него нашли тромб в левой ноге
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android