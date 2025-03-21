Бёзер стал третьим игроком в истории «Ванкувера» по скорости достижения 200 голов за клуб

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» принимает «Ванкувер Кэнакс». Гостям удалось отыграться в самой концовке третьего периода, в результате чего матч перетёк в дополнительное время при счёте 3:3. В данный момент продолжается овертайм.

В составе гостей дублем отметился Брок Бёзер. Второй гол в матче помог американскому форварду достичь отметки в 200 голов за карьеру в клубе и лиге. Таким образом проводящий всю карьеру в НХЛ в форме «Кэнакс» Бёзёр стал третьим игроком в истории «Ванкувера» по скорости достижения 200 голов за клуб.

Рекорд в этой номинации принадлежит российскому форварду Павлу Буре, который уложился за 328 матчей. Второе место занимает Тревор Линден (531), топ-3 замкнул Бёзер (541).