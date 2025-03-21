«Вашингтон» первым в текущем сезоне гарантировал себе плей-офф НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» стал первым клубом, гарантировавшим себе место в плей-офф НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Это произошло в момент окончания основного времени матча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль Канадиенс» (3:3).

«Айлендерс» с 70 очками в 67 матчах остаются единственным клубом за пределами зоны плей-офф Восточной конференции, который может догнать «Вашингтон» по очкам (100 очков в 69 матчах), но будут уступать «столичным» по дополнительным показателям.

«Островитяне» не смогут опередить «Кэпиталз» по количеству побед в основное время (25 сейчас при 39 возможных против 39 у «Вашингтона») и уступят им по второму критерию — количеству побед в основное время и овертаймах (30 сейчас при 44 возможных против 45).