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«Вашингтон» первым в текущем сезоне гарантировал себе плей-офф НХЛ

«Вашингтон» первым в текущем сезоне гарантировал себе плей-офф НХЛ
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«Вашингтон Кэпиталз» стал первым клубом, гарантировавшим себе место в плей-офф НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Это произошло в момент окончания основного времени матча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль Канадиенс» (3:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Дюклер (Ли, Пажо) – 05:37 (pp)     1:1 Руа (Страбл, Лайне) – 11:58     2:1 Хольмстрём (Добсон, Деанджело) – 36:40 (pp)     3:1 Хорват (Добсон, Сорокин) – 42:31     3:2 Лайне (Судзуки) – 44:32 (pp)     3:3 Галлахер – 54:16     4:3 Хорват (Деанджело, Сорокин) – 63:37    

«Айлендерс» с 70 очками в 67 матчах остаются единственным клубом за пределами зоны плей-офф Восточной конференции, который может догнать «Вашингтон» по очкам (100 очков в 69 матчах), но будут уступать «столичным» по дополнительным показателям.

«Островитяне» не смогут опередить «Кэпиталз» по количеству побед в основное время (25 сейчас при 39 возможных против 39 у «Вашингтона») и уступят им по второму критерию — количеству побед в основное время и овертаймах (30 сейчас при 44 возможных против 45).

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