«Вашингтон» первым в текущем сезоне гарантировал себе плей-офф НХЛ
Поделиться
«Вашингтон Кэпиталз» стал первым клубом, гарантировавшим себе место в плей-офф НХЛ по итогам регулярного чемпионата. Это произошло в момент окончания основного времени матча «Нью-Йорк Айлендерс» — «Монреаль Канадиенс» (3:3).
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Дюклер (Ли, Пажо) – 05:37 (pp) 1:1 Руа (Страбл, Лайне) – 11:58 2:1 Хольмстрём (Добсон, Деанджело) – 36:40 (pp) 3:1 Хорват (Добсон, Сорокин) – 42:31 3:2 Лайне (Судзуки) – 44:32 (pp) 3:3 Галлахер – 54:16 4:3 Хорват (Деанджело, Сорокин) – 63:37
«Айлендерс» с 70 очками в 67 матчах остаются единственным клубом за пределами зоны плей-офф Восточной конференции, который может догнать «Вашингтон» по очкам (100 очков в 69 матчах), но будут уступать «столичным» по дополнительным показателям.
«Островитяне» не смогут опередить «Кэпиталз» по количеству побед в основное время (25 сейчас при 39 возможных против 39 у «Вашингтона») и уступят им по второму критерию — количеству побед в основное время и овертаймах (30 сейчас при 44 возможных против 45).
Комментарии
- 21 марта 2025
-
05:34
-
05:12
-
05:11
-
04:53
-
04:53
-
04:46
-
04:42
-
04:42
-
04:31
-
04:13
-
04:04
-
03:46
-
03:35
-
03:24
-
03:20
-
03:07
-
02:59
-
02:58
-
02:57
-
02:39
-
02:38
-
01:27
- 20 марта 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:16
-
23:00
-
22:42
-
22:31
-
22:28
-
22:15
-
22:00
-
21:46
-
21:42
-
21:42