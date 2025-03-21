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Передача Никиты Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Даллас»

Передача Никиты Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Даллас»
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На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал на своей площадке «Тампу-Бэй Лайтнинг». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2 Б.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 04:35     0:2 Чирелли (Хагель, Гурд) – 27:21     1:2 Бек (Блэквелл, Стил) – 27:58     2:2 Марчмент – 33:48 (pp)     2:3 Гонсалвес – 65:00    

В составе победителей голами отметились Брэндон Хагель и Энтони Чирелли. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. За «Даллас» отличились Оскар Бек и Мэйсон Марчмент. Форвард «Тампы» Гейдж Гонсалвес реализовал победный буллит в послематчевой серии.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Филадельфией», а «Тампа» встретится с «Ютой».

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