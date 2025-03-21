Передача Никиты Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Даллас»

На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал на своей площадке «Тампу-Бэй Лайтнинг». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2 Б.

В составе победителей голами отметились Брэндон Хагель и Энтони Чирелли. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. За «Даллас» отличились Оскар Бек и Мэйсон Марчмент. Форвард «Тампы» Гейдж Гонсалвес реализовал победный буллит в послематчевой серии.

В следующем матче «Даллас» сыграет с «Филадельфией», а «Тампа» встретится с «Ютой».