Передача Никиты Кучерова помогла «Тампе» обыграть «Даллас»
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На стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Даллас Старз» принимал на своей площадке «Тампу-Бэй Лайтнинг». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:2 Б.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 04:35 0:2 Чирелли (Хагель, Гурд) – 27:21 1:2 Бек (Блэквелл, Стил) – 27:58 2:2 Марчмент – 33:48 (pp) 2:3 Гонсалвес – 65:00
В составе победителей голами отметились Брэндон Хагель и Энтони Чирелли. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. За «Даллас» отличились Оскар Бек и Мэйсон Марчмент. Форвард «Тампы» Гейдж Гонсалвес реализовал победный буллит в послематчевой серии.
В следующем матче «Даллас» сыграет с «Филадельфией», а «Тампа» встретится с «Ютой».
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