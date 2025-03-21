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Нью-Йорк Айлендерс — Монреаль Канадиенс, результат матча 21 марта 2025, счет 4:3 OT, НХЛ 2024-2025

Два ассиста и 32 сейва вратаря Сорокина принесли «Айлендерс» победу над «Монреалем» в OT
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В ночь с 20 на 21 марта мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Дюклер (Ли, Пажо) – 05:37 (pp)     1:1 Руа (Страбл, Лайне) – 11:58     2:1 Хольмстрём (Добсон, Деанджело) – 36:40 (pp)     3:1 Хорват (Добсон, Сорокин) – 42:31     3:2 Лайне (Судзуки) – 44:32 (pp)     3:3 Галлахер – 54:16     4:3 Хорват (Деанджело, Сорокин) – 63:37    

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин оформил два результативных паса, один из которых в овертайме — с его помощью нападающий Бо Хорват оформил дубль, забросив третью шайбу ньюйоркцев на 43-й минуте и победную на 64-й минуте. Также на счету Сорокина 38 сейвов при 41 броске в створ ворот (92,68% отражённых бросков).

Остальные голы «Айлендерс» в активе Энтони Дюклера и Симона Хольмстрёма, за «Монреаль» отличились Джошуа Руа, Патрик Лайне и Брендан Галлахер.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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