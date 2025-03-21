Два ассиста и 32 сейва вратаря Сорокина принесли «Айлендерс» победу над «Монреалем» в OT

В ночь с 20 на 21 марта мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.
Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин оформил два результативных паса, один из которых в овертайме — с его помощью нападающий Бо Хорват оформил дубль, забросив третью шайбу ньюйоркцев на 43-й минуте и победную на 64-й минуте. Также на счету Сорокина 38 сейвов при 41 броске в створ ворот (92,68% отражённых бросков).
Остальные голы «Айлендерс» в активе Энтони Дюклера и Симона Хольмстрёма, за «Монреаль» отличились Джошуа Руа, Патрик Лайне и Брендан Галлахер.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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