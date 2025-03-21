Передача Гаврикова помогла «Лос-Анджелесу» одержать победу в матче с «Чикаго»

На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своей площадке «Лос-Анджелес Кингз». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей голами отметились Тревор Мур, Алекс Тюркотт и Джоэль Эдмундсон. Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков записал на свой счёт результативную передачу. За «Чикаго» отличился Коннор Бедард.

В следующем матче «Чикаго» сыграет с «Сент-Луисом», а «Лос-Анджелес» встретится с «Каролиной».

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