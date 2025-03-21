Передача Гаврикова помогла «Лос-Анджелесу» одержать победу в матче с «Чикаго»
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На стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Чикаго Блэкхоукс» принимал на своей площадке «Лос-Анджелес Кингз». Игра закончилась победой гостей со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур – 08:45 0:2 Тюркотт (Гавриков, Спенс) – 09:44 1:2 Бедард (Бертуцци, Терявяйнен) – 30:50 (pp) 1:3 Эдмундсон – 59:41
В составе победителей голами отметились Тревор Мур, Алекс Тюркотт и Джоэль Эдмундсон. Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков записал на свой счёт результативную передачу. За «Чикаго» отличился Коннор Бедард.
В следующем матче «Чикаго» сыграет с «Сент-Луисом», а «Лос-Анджелес» встретится с «Каролиной».
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