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«Виннипег» в овертайме обыграл «Эдмонтон» в матче с семью голами

«Виннипег» в овертайме обыграл «Эдмонтон» в матче с семью голами
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На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Скиннер – 05:28     1:1 Перфетти (Сэмберг, Элерс) – 13:39     2:1 Скиннер (Макдэвид, Нурс) – 25:30     2:2 Моррисси (Нидеррайтер, Бэррон) – 27:41     2:3 Танев (Иафалло, Флёри) – 43:56     3:3 Хайман (Нурс, Уолман) – 54:26     3:4 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 61:13    

В составе победителей голами отметились Коул Перфетти, Джош Моррисси, Брэндон Танев и Кайл Коннор. За «Эдмонтон» отличились Джефф Скиннер (дубль) и Зак Хайман. Коннор Макдэвид записал в свой актив результативную передачу.

В следующем матче «Эдмонтон» сыграет с «Сиэтлом», а «Виннипег» встретится с «Баффало».

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