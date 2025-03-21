«Виннипег» в овертайме обыграл «Эдмонтон» в матче с семью голами

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Коул Перфетти, Джош Моррисси, Брэндон Танев и Кайл Коннор. За «Эдмонтон» отличились Джефф Скиннер (дубль) и Зак Хайман. Коннор Макдэвид записал в свой актив результативную передачу.

В следующем матче «Эдмонтон» сыграет с «Сиэтлом», а «Виннипег» встретится с «Баффало».

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ: