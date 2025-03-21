Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юта — Баффало Сэйбрз, результат матча 21 марта 2025, счет 5:2, НХЛ 2024-2025

Дубль защитника Михаила Сергачёва помог «Юте» переиграть «Баффало»
Комментарии

В ночь с 20 на 21 марта мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между ХК «Юта» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Кули (Шмальц, Келлер) – 17:27     1:1 Петерка (Цукер, Томпсон) – 19:49 (pp)     2:1 Сергачёв (Макбэйн) – 31:50     2:2 Маклауд – 41:32 (sh)     3:2 Гюнтер (Хэйтон, Карконе) – 54:13     4:2 Стенлунд – 58:50     5:2 Сергачёв (Веймелка) – 59:41 (sh)    

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился двумя заброшенными шайбами. На 32-й минуте при счёте 1:1 бросок Сергачёва от синей линии вывел хозяев льда вперёд. За 19 секунд до финальной сирены Михаил в меньшинстве поразил пустые ворота, установив окончательный результат.

Остальные шайбы «Юты» записали на свой счёт Логан Кули, Дилан Гюнтер и Кевин Стенлунд в пустые ворота, у «Баффало» отличились Джон-Джейсон Петерка и Райан Маклауд.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица
Материалы по теме
Видео
Сергачёв спас «Юту» от верного гола, коньком отбив шайбу с линии пустых ворот
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android