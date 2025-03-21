Дубль защитника Михаила Сергачёва помог «Юте» переиграть «Баффало»

В ночь с 20 на 21 марта мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между ХК «Юта» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился двумя заброшенными шайбами. На 32-й минуте при счёте 1:1 бросок Сергачёва от синей линии вывел хозяев льда вперёд. За 19 секунд до финальной сирены Михаил в меньшинстве поразил пустые ворота, установив окончательный результат.

Остальные шайбы «Юты» записали на свой счёт Логан Кули, Дилан Гюнтер и Кевин Стенлунд в пустые ворота, у «Баффало» отличились Джон-Джейсон Петерка и Райан Маклауд.