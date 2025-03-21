Дубль защитника Михаила Сергачёва помог «Юте» переиграть «Баффало»
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В ночь с 20 на 21 марта мск на льду арены «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США, штат Юта) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между ХК «Юта» и «Баффало Сэйбрз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Кули (Шмальц, Келлер) – 17:27 1:1 Петерка (Цукер, Томпсон) – 19:49 (pp) 2:1 Сергачёв (Макбэйн) – 31:50 2:2 Маклауд – 41:32 (sh) 3:2 Гюнтер (Хэйтон, Карконе) – 54:13 4:2 Стенлунд – 58:50 5:2 Сергачёв (Веймелка) – 59:41 (sh)
Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился двумя заброшенными шайбами. На 32-й минуте при счёте 1:1 бросок Сергачёва от синей линии вывел хозяев льда вперёд. За 19 секунд до финальной сирены Михаил в меньшинстве поразил пустые ворота, установив окончательный результат.
Остальные шайбы «Юты» записали на свой счёт Логан Кули, Дилан Гюнтер и Кевин Стенлунд в пустые ворота, у «Баффало» отличились Джон-Джейсон Петерка и Райан Маклауд.
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