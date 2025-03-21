«Виннипег» стал второй командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ
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На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Скиннер – 05:28 1:1 Перфетти (Сэмберг, Элерс) – 13:39 2:1 Скиннер (Макдэвид, Нурс) – 25:30 2:2 Моррисси (Нидеррайтер, Бэррон) – 27:41 2:3 Танев (Иафалло, Флёри) – 43:56 3:3 Хайман (Нурс, Уолман) – 54:26 3:4 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 61:13
Благодаря этой победе «Виннипег» стал второй командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Канадский коллектив одержал 48-ю победу в нынешнем сезоне. Ранее отметки в 100 очков достиг «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным.
В следующем матче «Виннипег» встретится с «Баффало», а «Эдмонтон» сыграет с «Сиэтлом».
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