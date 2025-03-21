«Виннипег» стал второй командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

Благодаря этой победе «Виннипег» стал второй командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Канадский коллектив одержал 48-ю победу в нынешнем сезоне. Ранее отметки в 100 очков достиг «Вашингтон Кэпиталз» с Александром Овечкиным.

В следующем матче «Виннипег» встретится с «Баффало», а «Эдмонтон» сыграет с «Сиэтлом».

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