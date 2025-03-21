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Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 35+ голами

Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 35+ голами
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Овечкин (Протас, ван Римсдайк) – 14:25     2:0 Дьюхейм (Рой, Бовиллье) – 21:56     3:0 Манджапане (Бовиллье) – 31:06     3:1 Пилинг – 45:10     3:2 Кутюрье (Пилинг, Типпетт) – 57:24    

На 15-й минуте первого периода счёт в матче открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин. Россиянин забросил 35‑ю шайбу в нынешнем сезоне. Эта отметка покорилась ему в 15‑й раз.

На втором месте рейтинга находится Майк Гартнер, игравший за «Вашингтон» с 1979 по 1989 год. У него 14 таких сезонов. На третьем месте Уэйн Гретцки — ему эта отметка покорялась 13 раз.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего «столичных» Александра Овечкина 1479 матчей, в которых он забил 888 голов и сделал 719 результативных передач.

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