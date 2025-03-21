Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству сезонов с 35+ голами

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 15-й минуте первого периода счёт в матче открыл капитан «столичной» команды Александр Овечкин. Россиянин забросил 35‑ю шайбу в нынешнем сезоне. Эта отметка покорилась ему в 15‑й раз.

На втором месте рейтинга находится Майк Гартнер, игравший за «Вашингтон» с 1979 по 1989 год. У него 14 таких сезонов. На третьем месте Уэйн Гретцки — ему эта отметка покорялась 13 раз.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего «столичных» Александра Овечкина 1479 матчей, в которых он забил 888 голов и сделал 719 результативных передач.