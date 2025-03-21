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Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Бостон», на счету Барбашёва гол

Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Бостон», на счету Барбашёва гол
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На стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Дорофеев (Айкел, Ханифин) – 29:19 (pp)     2:0 Дорофеев (Пьетранджело, Саад) – 39:10     3:0 Хауден (Карлссон) – 45:47     4:0 Дорофеев (Саад, Ханифин) – 50:21     5:0 Барбашёв (Айкел) – 54:24     5:1 Гики (Заха, Пастрняк) – 57:49    

В составе победителей голами отметились Бретт Хауден, российский нападающий Иван Барбашёв и его соотечественник Павел Дорофеев, который записал на свой счёт хет-трик. У гостей отличился Морган Гики.

В следующем матче «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Детройт Ред Уингз», а «Бостон Брюинз» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».

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