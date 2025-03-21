Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Бостон», на счету Барбашёва гол

На стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

В составе победителей голами отметились Бретт Хауден, российский нападающий Иван Барбашёв и его соотечественник Павел Дорофеев, который записал на свой счёт хет-трик. У гостей отличился Морган Гики.

В следующем матче «Вегас Голден Найтс» сыграет с «Детройт Ред Уингз», а «Бостон Брюинз» встретится с «Сан-Хосе Шаркс».

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