Плей-офф «Вашингтона» с 888-м голом Овечкина, Хорватия обыграла Францию. Главное к утру

Российский нападающий Александр Овечкин забросил 888-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и помог «Вашингтон Кэпиталз» выйти в плей-офф, сборная Хорватии победила Францию в четвертьфинале Лиги наций, Мирра Андреева и Диана Шнайдер успешно стартовали в парном разряде теннисного турнира категории WTA-1000 в Майами. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».