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21 марта главные новости спорта, футбол, отбор ЧМ-2026, Лига наций, результаты НХЛ, теннис

Плей-офф «Вашингтона» с 888-м голом Овечкина, Хорватия обыграла Францию. Главное к утру
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Российский нападающий Александр Овечкин забросил 888-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и помог «Вашингтон Кэпиталз» выйти в плей-офф, сборная Хорватии победила Францию в четвертьфинале Лиги наций, Мирра Андреева и Диана Шнайдер успешно стартовали в парном разряде теннисного турнира категории WTA-1000 в Майами. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. 888-й гол Овечкина за карьеру в НХЛ помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию».
  2. Хорватия уверенно победила Францию в первом матче 1/4 финала Лиги наций.
  3. Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в 1/8 финала парного турнира в Майами.
  4. «Вашингтон» первым в текущем сезоне гарантировал себе плей-офф НХЛ.
  5. 39-летний Овечкин первым из российских хоккеистов забросил 35 шайб в текущем сезоне НХЛ.
  6. Сборная Португалии с Роналду проиграла Дании в матче 1/4 финала Лиги наций.
  7. Гол Винисиуса на 90+9-й минуте принёс Бразилии победу над Колумбией в отборе ЧМ-2026.
  8. Бобровский оформил пятый шат-аут в сезоне, догнав Василевского и Шестёркина в топ-5 НХЛ.
  9. Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Бостон», на счету Барбашёва гол.
  10. Два ассиста и 32 сейва вратаря Сорокина принесли «Айлендерс» победу над «Монреалем» в OT.
  11. Гол Мерино на 90+3-й минуте позволил Испании избежать поражения в матче ЛН с Нидерландами.
  12. Дарья Касаткина проиграла 98-й ракетке мира во втором круге турнира в Майами.
  13. Елена Рыбакина потерпела поражение от 20-летней американки на старте турнира в Майами.
  14. Результаты матчей Лиги наций УЕФА 20 марта.
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