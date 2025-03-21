Плей-офф «Вашингтона» с 888-м голом Овечкина, Хорватия обыграла Францию. Главное к утру
Российский нападающий Александр Овечкин забросил 888-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и помог «Вашингтон Кэпиталз» выйти в плей-офф, сборная Хорватии победила Францию в четвертьфинале Лиги наций, Мирра Андреева и Диана Шнайдер успешно стартовали в парном разряде теннисного турнира категории WTA-1000 в Майами. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- 888-й гол Овечкина за карьеру в НХЛ помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию».
- Хорватия уверенно победила Францию в первом матче 1/4 финала Лиги наций.
- Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в 1/8 финала парного турнира в Майами.
- «Вашингтон» первым в текущем сезоне гарантировал себе плей-офф НХЛ.
- 39-летний Овечкин первым из российских хоккеистов забросил 35 шайб в текущем сезоне НХЛ.
- Сборная Португалии с Роналду проиграла Дании в матче 1/4 финала Лиги наций.
- Гол Винисиуса на 90+9-й минуте принёс Бразилии победу над Колумбией в отборе ЧМ-2026.
- Бобровский оформил пятый шат-аут в сезоне, догнав Василевского и Шестёркина в топ-5 НХЛ.
- Хет-трик Дорофеева помог «Вегасу» обыграть «Бостон», на счету Барбашёва гол.
- Два ассиста и 32 сейва вратаря Сорокина принесли «Айлендерс» победу над «Монреалем» в OT.
- Гол Мерино на 90+3-й минуте позволил Испании избежать поражения в матче ЛН с Нидерландами.
- Дарья Касаткина проиграла 98-й ракетке мира во втором круге турнира в Майами.
- Елена Рыбакина потерпела поражение от 20-летней американки на старте турнира в Майами.
- Результаты матчей Лиги наций УЕФА 20 марта.
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