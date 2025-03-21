НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 21 марта
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Сегодня, 21 марта, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели 14 встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Маккейб, Нюландер) – 12:30 1:1 Борген (Суси, Бродзински) – 19:12 1:2 Макманн (Маккейб, Таварес) – 19:50 2:2 Панарин (Трочек, Фокс) – 21:22 2:3 Таварес (Макманн, Маккейб) – 24:16 2:4 Нис (Нюландер) – 34:26 3:4 Крайдер (Панарин, Трочек) – 59:25
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Хишир (Ноэсен, Ковачевич) – 17:09 2:0 Хаула (Дюмулен) – 25:25 2:1 Коронато – 31:58 (pp) 3:1 Коттер (Хишир, Диллон) – 39:32 3:2 Зари (Поспишил, Хэнли) – 46:50 3:3 Мироманов (Коулман, Фараби) – 55:40 3:4 Юбердо – 56:40 3:5 Кадри – 59:48
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков (Джонс, Райнхарт) – 60:29 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
1 : 5
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Маккиннон (Друен, Макар) – 10:29 0:2 Нельсон (Малински, Нечас) – 11:28 0:3 Макар (Друен, Ничушкин) – 14:23 (pp) 0:4 Кивиранта (Колтон, Койл) – 17:29 0:5 Нельсон (Лехконен, Колтон) – 21:54 (pp) 1:5 Козенс (Штюцле, Сандерсон) – 55:59 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Овечкин (Протас, ван Римсдайк) – 14:25 2:0 Дьюхейм (Рой, Бовиллье) – 21:56 3:0 Манджапане (Бовиллье) – 31:06 3:1 Пилинг – 45:10 3:2 Кутюрье (Пилинг, Типпетт) – 57:24
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Болдюк (Жозеф, Ледди) – 35:47 1:1 Шервуд (Гронек, Петтерссон) – 41:11 1:2 Бёзер (Хёгландер, Петтерссон) – 46:35 2:2 Такер (Шенн) – 49:28 3:2 Холлоуэй (Кайру, Такер) – 49:52 3:3 Бёзер (Петтерссон, Хьюз) – 59:56 4:3 Броберг (Шенн, Холлоуэй) – 63:42
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Дюклер (Ли, Пажо) – 05:37 (pp) 1:1 Руа (Страбл, Лайне) – 11:58 2:1 Хольмстрём (Добсон, Деанджело) – 36:40 (pp) 3:1 Хорват (Добсон, Сорокин) – 42:31 3:2 Лайне (Судзуки) – 44:32 (pp) 3:3 Галлахер – 54:16 4:3 Хорват (Деанджело, Сорокин) – 63:37
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
2 : 3
Б
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хагель (Чирелли, Кучеров) – 04:35 0:2 Чирелли (Хагель, Гурд) – 27:21 1:2 Бек (Блэквелл, Стил) – 27:58 2:2 Марчмент – 33:48 (pp) 2:3 Гонсалвес – 65:00
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
1 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Стэмкос (Форсберг, Маршессо) – 07:07 (pp) 1:1 ЛаКомбе (Мактавиш, Лисон) – 27:29 1:2 Терри (Зеграс, Минтюков) – 33:19 1:3 Зеграс (Хеллесон, Мактавиш) – 35:36 1:4 Киллорн (Строум) – 59:24
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур – 08:45 0:2 Тюркотт (Гавриков, Спенс) – 09:44 1:2 Бедард (Бертуцци, Терявяйнен) – 30:50 (pp) 1:3 Эдмундсон – 59:41
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 04:00 МСК
Юта
Солт-Лейк-Сити
Окончен
5 : 2
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Кули (Шмальц, Келлер) – 17:27 1:1 Петерка (Цукер, Томпсон) – 19:49 (pp) 2:1 Сергачёв (Макбэйн) – 31:50 2:2 Маклауд – 41:32 (sh) 3:2 Гюнтер (Хэйтон, Карконе) – 54:13 4:2 Стенлунд – 58:50 5:2 Сергачёв (Веймелка) – 59:41 (sh)
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Скиннер – 05:28 1:1 Перфетти (Сэмберг, Элерс) – 13:39 2:1 Скиннер (Макдэвид, Нурс) – 25:30 2:2 Моррисси (Нидеррайтер, Бэррон) – 27:41 2:3 Танев (Иафалло, Флёри) – 43:56 3:3 Хайман (Нурс, Уолман) – 54:26 3:4 Коннор (Моррисси, Шайфли) – 61:13
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Дорофеев (Айкел, Ханифин) – 29:19 (pp) 2:0 Дорофеев (Пьетранджело, Саад) – 39:10 3:0 Хауден (Карлссон) – 45:47 4:0 Дорофеев (Саад, Ханифин) – 50:21 5:0 Барбашёв (Айкел) – 54:24 5:1 Гики (Заха, Пастрняк) – 57:49
НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
1 : 3
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Эклунд – 13:00 (sh) 1:1 Джарвис – 30:31 1:2 Ахо (Блейк, Бёрнс) – 44:58 1:3 Уокер (Холл, Гостисбер) – 54:18
Отметим, что первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 100 очков после 69 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» со 100 очками после 70 сыгранных матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле.
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