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«Вашингтон» показал второй результат в истории клуба по скорости достижения 100 очков

«Вашингтон» показал второй результат в истории клуба по скорости достижения 100 очков
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Овечкин (Протас, ван Римсдайк) – 14:25     2:0 Дьюхейм (Рой, Бовиллье) – 21:56     3:0 Манджапане (Бовиллье) – 31:06     3:1 Пилинг – 45:10     3:2 Кутюрье (Пилинг, Типпетт) – 57:24    

Благодаря этой победе «Вашингтон» стал первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Вашингтон» добрался до отметки в 100 баллов за 69 матчей. Это стало повторением второго результата в истории клуба по скорости достижения 100 очков (также в сезоне-2009/2010). Рекорд же был установлен в регулярке-2015/2016 — за 65 встреч.

Отметим, что «Вашингтон» стал первым клубом, гарантировавшим себе место в плей-офф НХЛ по итогам регулярного чемпионата.

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