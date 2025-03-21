«Вашингтон» показал второй результат в истории клуба по скорости достижения 100 очков

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

Благодаря этой победе «Вашингтон» стал первой командой, набравшей 100 очков в нынешнем сезоне НХЛ. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Вашингтон» добрался до отметки в 100 баллов за 69 матчей. Это стало повторением второго результата в истории клуба по скорости достижения 100 очков (также в сезоне-2009/2010). Рекорд же был установлен в регулярке-2015/2016 — за 65 встреч.

Отметим, что «Вашингтон» стал первым клубом, гарантировавшим себе место в плей-офф НХЛ по итогам регулярного чемпионата.