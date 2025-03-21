Вратарь Илья Сорокин установил рекорд «Айлендерс» по количеству очков в одной игре

Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин во встрече с «Монреаль Канадиенс» оформил два результативных паса, один из которых в овертайме — с его помощью нападающий Бо Хорват принёс «островитянам» победу.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Сорокин установил рекорд «Айлендерс» по количеству очков в одной игре. Ранее ни один голкипер клуба не набирал больше одного очка за матч.
Кроме того, Сорокин стал шестым вратарём за последние пять лет, кто набирал два балла в игре. Ранее это сделали: Алекс Неделькович, Пётр Кочетков, Джордан Биннингтон, Эдин Хилл и Джонатан Бернье.
В ночь с 20 на 21 марта мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.
- 21 марта 2025
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