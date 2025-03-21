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Вратарь Илья Сорокин установил рекорд «Айлендерс» по количеству очков в одной игре

Вратарь Илья Сорокин установил рекорд «Айлендерс» по количеству очков в одной игре
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин во встрече с «Монреаль Канадиенс» оформил два результативных паса, один из которых в овертайме — с его помощью нападающий Бо Хорват принёс «островитянам» победу.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Сорокин установил рекорд «Айлендерс» по количеству очков в одной игре. Ранее ни один голкипер клуба не набирал больше одного очка за матч.

Кроме того, Сорокин стал шестым вратарём за последние пять лет, кто набирал два балла в игре. Ранее это сделали: Алекс Неделькович, Пётр Кочетков, Джордан Биннингтон, Эдин Хилл и Джонатан Бернье.

В ночь с 20 на 21 марта мск на льду «Ю-Би-Эс-Арены» в Элмонте (США, штат Нью-Йорк) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Айлендерс» и «Монреаль Канадиенс». Хозяева площадки выиграли встречу в овертайме со счётом 4:3 OT.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 3
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 Дюклер (Ли, Пажо) – 05:37 (pp)     1:1 Руа (Страбл, Лайне) – 11:58     2:1 Хольмстрём (Добсон, Деанджело) – 36:40 (pp)     3:1 Хорват (Добсон, Сорокин) – 42:31     3:2 Лайне (Судзуки) – 44:32 (pp)     3:3 Галлахер – 54:16     4:3 Хорват (Деанджело, Сорокин) – 63:37    
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