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Александр Овечкин высказался о борьбе «Вашингтона» за плей-офф в нынешнем сезоне

Александр Овечкин высказался о борьбе «Вашингтона» за плей-офф в нынешнем сезоне
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Российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о борьбе столичного клуба за плей-офф в нынешнем сезоне. Напомним, «Кэпиталз» первыми из команд НХЛ текущей регулярки обеспечили себе участие в розыгрыше Кубка Стэнли — 2025.

«Нашей целью в этом году было попасть в плей-офф. Каждая игра даётся тяжело, особенно в конце, потому что любая команда борется. Вот почему в начале и середине сезона очень важно набирать очки и чувствовать себя комфортно в конце. В прошлом году нам потребовалось 82 игры, чтобы выйти в розыгрыш Кубка Стэнли. Сегодня мы двигаемся дальше», — приводит слова Овечкина сайт НХЛ.

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