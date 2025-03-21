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НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки
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Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз» (3:2) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече отметился голом.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Овечкин (Протас, ван Римсдайк) – 14:25     2:0 Дьюхейм (Рой, Бовиллье) – 21:56     3:0 Манджапане (Бовиллье) – 31:06     3:1 Пилинг – 45:10     3:2 Кутюрье (Пилинг, Типпетт) – 57:24    

Средняя результативность Овечкина в этом сезоне составляет 0,66 гола за игру. Если 39‑летний россиянин сохранит такой темп, то превзойдёт достижение Гретцки 13 апреля в домашнем матче с «Коламбусом». Отметим, что отставание капитана «столичных» от рекорда канадца составляет шесть шайб.

Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего «столичных» Александра Овечкина 1479 матчей, в которых он забил 888 голов и сделал 719 результативных передач.

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