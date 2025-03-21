НХЛ обновила дату, когда Овечкин может побить рекорд Гретцки

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги после матча между «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфией Флайерз» (3:2) назвала новую дату, когда российский нападающий команды Александр Овечкин побьёт легендарный рекорд Уэйна Гретцки по заброшенным шайбам в регулярных чемпионатах. Александр в этой встрече отметился голом.
Средняя результативность Овечкина в этом сезоне составляет 0,66 гола за игру. Если 39‑летний россиянин сохранит такой темп, то превзойдёт достижение Гретцки 13 апреля в домашнем матче с «Коламбусом». Отметим, что отставание капитана «столичных» от рекорда канадца составляет шесть шайб.
Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего «столичных» Александра Овечкина 1479 матчей, в которых он забил 888 голов и сделал 719 результативных передач.
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