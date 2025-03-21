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«Очередной важный гол в важный момент». Голкипер «Вашингтона» Линдгрен — о шайбе Овечкина

«Очередной важный гол в важный момент». Голкипер «Вашингтона» Линдгрен — о шайбе Овечкина
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Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен прокомментировал очередную заброшенную шайбу капитана столичного клуба Александра Овечкина. Российский форвард отметился голом в игре с «Филадельфией Флайерз».

«Мне нравится на это смотреть. Очередной важный гол в важный момент, который позволяет нам двигаться вперёд.

Это привлекает внимание зрителей. Теперь у нас больше зрителей, и всё больше людей приходят на наши игры, всё больше внимания уделяется нам. Надо отдать должное Ови: ещё один важный гол и ещё один шаг ближе к цели [рекорду Гретцки]», — приводит слова Линдгрена сайт НХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
3 : 2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Овечкин (Протас, ван Римсдайк) – 14:25     2:0 Дьюхейм (Рой, Бовиллье) – 21:56     3:0 Манджапане (Бовиллье) – 31:06     3:1 Пилинг – 45:10     3:2 Кутюрье (Пилинг, Типпетт) – 57:24    
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