«Очередной важный гол в важный момент». Голкипер «Вашингтона» Линдгрен — о шайбе Овечкина

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен прокомментировал очередную заброшенную шайбу капитана столичного клуба Александра Овечкина. Российский форвард отметился голом в игре с «Филадельфией Флайерз».

«Мне нравится на это смотреть. Очередной важный гол в важный момент, который позволяет нам двигаться вперёд.

Это привлекает внимание зрителей. Теперь у нас больше зрителей, и всё больше людей приходят на наши игры, всё больше внимания уделяется нам. Надо отдать должное Ови: ещё один важный гол и ещё один шаг ближе к цели [рекорду Гретцки]», — приводит слова Линдгрена сайт НХЛ.

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Филадельфию Флайерз». Хозяева одержали победу со счётом 3:2.