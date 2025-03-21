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«Вашингтон», попав первым в плей-офф текущего сезона, установил уникальное достижение НХЛ

«Вашингтон», попав первым в плей-офф текущего сезона, установил уникальное достижение НХЛ
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«Вашингтон Кэпиталз» стал первым клубом, гарантировавшим себе место в плей-офф НХЛ по итогам нынешнего регулярного чемпионата.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Вашингтон» установил уникальное достижение, как первая и единственная команда лиги, которая в одном сезоне попала в розыгрыш Кубка Стэнли последней, а годом спустя — вышла в плей-офф первой. С момента расширения команд-участниц Кубка Стэнли в 1980 году (до 16 клубов) такого не удавалось никому.

Напомним, в прошлом сезоне «столичные» попали в плей-офф в последней игре регулярки с «Филадельфией Флайерз».

«Вашингтон» показал второй результат в истории клуба по скорости достижения 100 очков.

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