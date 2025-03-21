«Илья был великолепен». Тренер «Айлендерс» Руа — об игре Сорокина во встрече с «Монреалем»

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Патрик Руа высоко оценил игру российского голкипера «островитян» Ильи Сорокина во встрече с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ), где вратарь набрал 2 (0+2) очка.

«Монреаль» — быстрая команда. Думаю, они доставили нам немного хлопот. Но мы одержали победу, и это всё, что меня сейчас волнует. Когда мы были не так остры, Илья был великолепен. Он определённо первая звезда матча. Думаю, вы, ребята, могли бы решить, было ли это из-за количества сейвов или из-за количества набранных очков», — приводит слова Руа официальный сайт НХЛ.

Напомним, Сорокин установил рекорд «Айлендерс» по количеству очков в одной игре. Ранее ни один голкипер клуба не набирал больше одного очка за матч.