Вратарь «Айлендерс» Сорокин и форвард «Вегаса» Дорофеев — в тройке звёзд дня НХЛ

Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ) вратарь совершил 38 сейвов и отдал две результативные передачи, установив рекорд клуба.

Вторая звезда дня — нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев. В игре с «Бостон Брюинз» (5:1) на его счету хет-трик.

Первой звездой дня признан канадский форвард «Айлендерс» Бо Хорват, который в игре с «Канадиенс» оформил дубль, забив победный гол в овертайме.

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