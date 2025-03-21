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Вратарь «Айлендерс» Сорокин и форвард «Вегаса» Дорофеев — в тройке звёзд дня НХЛ

Вратарь «Айлендерс» Сорокин и форвард «Вегаса» Дорофеев — в тройке звёзд дня НХЛ
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Российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. В матче с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ) вратарь совершил 38 сейвов и отдал две результативные передачи, установив рекорд клуба.

Вторая звезда дня — нападающий «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев. В игре с «Бостон Брюинз» (5:1) на его счету хет-трик.

Первой звездой дня признан канадский форвард «Айлендерс» Бо Хорват, который в игре с «Канадиенс» оформил дубль, забив победный гол в овертайме.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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