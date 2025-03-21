«Это не просто удача, он заслужил». Главный тренер «Вегаса» — о хет-трике Дорофеева

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди высказался о хет-трике российского форварда Павла Дорофеева в игре с «Бостон Брюинз».
«Павел усердно работает. Этим летом он проделал большую работу. Благодаря нашей организации Дорофеев постепенно становится лучше. Обычно это говорит о том, что парень работает. Это не просто удача в течение одного года. Он нашёл правильное звено, хорошую позицию в большинстве. Несмотря ни на что, он заслужил это. На самом деле, Павел сделал много правильных вещей», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.
На стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:1.
- 21 марта 2025
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