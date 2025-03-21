Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это не просто удача, он заслужил». Главный тренер «Вегаса» — о хет-трике Дорофеева

«Это не просто удача, он заслужил». Главный тренер «Вегаса» — о хет-трике Дорофеева
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Брюс Кэссиди высказался о хет-трике российского форварда Павла Дорофеева в игре с «Бостон Брюинз».

«Павел усердно работает. Этим летом он проделал большую работу. Благодаря нашей организации Дорофеев постепенно становится лучше. Обычно это говорит о том, что парень работает. Это не просто удача в течение одного года. Он нашёл правильное звено, хорошую позицию в большинстве. Несмотря ни на что, он заслужил это. На самом деле, Павел сделал много правильных вещей», — приводит слова Кэссиди официальный сайт НХЛ.

На стадионе «Ти-Мобайл Арена» в Парадайсе (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Вегас Голден Найтс» принимал на своей площадке «Бостон Брюинз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 05:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
5 : 1
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Дорофеев (Айкел, Ханифин) – 29:19 (pp)     2:0 Дорофеев (Пьетранджело, Саад) – 39:10     3:0 Хауден (Карлссон) – 45:47     4:0 Дорофеев (Саад, Ханифин) – 50:21     5:0 Барбашёв (Айкел) – 54:24     5:1 Гики (Заха, Пастрняк) – 57:49    
Материалы по теме
Видео
Вратарь «Айлендерс» Сорокин и форвард «Вегаса» Дорофеев — в тройке звёзд дня НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android