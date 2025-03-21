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Макдэвид получил травму нижней части тела и не смог доиграть встречу с «Виннипегом»

Макдэвид получил травму нижней части тела и не смог доиграть встречу с «Виннипегом»
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Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил травму нижней части тела и не смог доиграть встречу с «Виннипег Джетс».

Во втором периоде защитник «Виннипега» Джош Моррисси столкнулся с Макдэвидом. Форвард «Ойлерз» вернулся на скамейку запасных и пробыл на ней до конца периода, а в третьем отрезке на лёд не выходил.

ВИДЕО

Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох заявил, что у него нет данных о состоянии Коннора.

До травмы Макдэвид сделал результативную передачу, продлив серию игр с очками до 13. Всего в сезоне у него 90 (26+64) очков в 63 играх.

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
ОТ
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Скиннер – 05:28     1:1 Перфетти (Сэмберг, Элерс) – 13:39     2:1 Скиннер (Макдэвид, Нурс) – 25:30     2:2 Моррисси (Нидеррайтер, Бэррон) – 27:41     2:3 Танев (Иафалло, Флёри) – 43:56     3:3 Хайман (Нурс, Уолман) – 54:26     3:4 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 61:13    
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