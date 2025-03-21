Макдэвид получил травму нижней части тела и не смог доиграть встречу с «Виннипегом»

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид получил травму нижней части тела и не смог доиграть встречу с «Виннипег Джетс».
Во втором периоде защитник «Виннипега» Джош Моррисси столкнулся с Макдэвидом. Форвард «Ойлерз» вернулся на скамейку запасных и пробыл на ней до конца периода, а в третьем отрезке на лёд не выходил.
Главный тренер «Эдмонтона» Крис Ноблох заявил, что у него нет данных о состоянии Коннора.
До травмы Макдэвид сделал результативную передачу, продлив серию игр с очками до 13. Всего в сезоне у него 90 (26+64) очков в 63 играх.
На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Игра закончилась победой гостей в овертайме со счётом 4:3.
- 21 марта 2025
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