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Расписание матчей МХЛ на 21 марта 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 21 марта 2025 года
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Сегодня, 21 марта, пройдут 12 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 12:00 МСК
Амурские Тигры
Хабаровск
Не начался
ХК Капитан
Ступино
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 12:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Не начался
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 13:00 МСК
Красноярские Рыси
Красноярск
Не начался
Снежные Барсы
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 15:00 МСК
Толпар
Уфа
Не начался
Реактор
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 16:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Не начался
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 16:00 МСК
Ладья
Тольятти
Не начался
Спутник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 17:00 МСК
АКМ-Юниор
Тульская область
Не начался
Крылья Советов
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 17:30 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Не начался
Локо-76
Ярославль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Не начался
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 18:00 МСК
Русские Витязи
Московская область
Не начался
Академия СКА-Юниор
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 18:30 МСК
Ирбис
Казань
Не начался
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 19:00 МСК
МХК Атлант
Московская область
Не начался
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946», набравший 86 очков в 52 матчах. На втором месте находится МХК «Спартак». Красно-белые набрали 86 очков после 51 встречи. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 74 очка.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Омские Ястребы», набравшие 83 очка за 52 игры. На втором месте находится «Ирбис» (82), на третьем — «Мамонты Югры» (78).

Календарь МХЛ
Турнирная таблица МХЛ
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