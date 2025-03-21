Расписание матчей МХЛ на 21 марта 2025 года

Сегодня, 21 марта, пройдут 12 матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 марта 2025, пятница. 12:00 МСК Амурские Тигры Хабаровск Не начался ХК Капитан Ступино Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 марта 2025, пятница. 12:00 МСК Тайфун Приморский край Не начался Сахалинские Акулы Сахалинская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 марта 2025, пятница. 13:00 МСК Красноярские Рыси Красноярск Не начался Снежные Барсы Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 марта 2025, пятница. 15:00 МСК Толпар Уфа Не начался Реактор Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 марта 2025, пятница. 16:00 МСК МХК Молот Пермь Не начался АКМ Новомосковск Новомосковск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 марта 2025, пятница. 16:00 МСК Ладья Тольятти Не начался Спутник Альметьевск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 марта 2025, пятница. 17:00 МСК АКМ-Юниор Тульская область Не начался Крылья Советов Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 марта 2025, пятница. 17:30 МСК Тюменский Легион Тюмень Не начался Локо-76 Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 марта 2025, пятница. 18:00 МСК Чайка Нижний Новгород Не начался Кузнецкие Медведи Новокузнецк Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 марта 2025, пятница. 18:00 МСК Русские Витязи Московская область Не начался Академия СКА-Юниор Московская область Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 21 марта 2025, пятница. 18:30 МСК Ирбис Казань Не начался Сибирские Снайперы Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает «СКА-1946», набравший 86 очков в 52 матчах. На втором месте находится МХК «Спартак». Красно-белые набрали 86 очков после 51 встречи. На третьей строчке располагается «Локо», у которого 74 очка.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Омские Ястребы», набравшие 83 очка за 52 игры. На втором месте находится «Ирбис» (82), на третьем — «Мамонты Югры» (78).