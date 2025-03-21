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«Если бы я был в его подвале, это было бы честью». Экс-вратарь НХЛ об игре против Овечкина

«Если бы я был в его подвале, это было бы честью». Экс-вратарь НХЛ об игре против Овечкина
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Бывший голкипер клубов НХЛ Мартин Бирон высказался об игре против российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Очевидно, что такие парни, как Гретцки, Марио Лемье, Бобби ​​Орр, Сид [Кросби] войдут в историю как величайшие игроки. Овечкин прямо в пятёрке величайших игроков. Играть против него было честью, и, если бы я был в его подвале (речь про коллекцию Овечкина клюшек и шайб в подвале дома Александра. — Прим. «Чемпионата»), это тоже было бы честью», — приводит слова Бирона The Philadelphia Inquirer.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 53 матчах, в которых записал в свой актив 35 голов и 22 результативные передачи.

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