«Если бы я был в его подвале, это было бы честью». Экс-вратарь НХЛ об игре против Овечкина

Бывший голкипер клубов НХЛ Мартин Бирон высказался об игре против российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Очевидно, что такие парни, как Гретцки, Марио Лемье, Бобби Орр, Сид [Кросби] войдут в историю как величайшие игроки. Овечкин прямо в пятёрке величайших игроков. Играть против него было честью, и, если бы я был в его подвале (речь про коллекцию Овечкина клюшек и шайб в подвале дома Александра. — Прим. «Чемпионата»), это тоже было бы честью», — приводит слова Бирона The Philadelphia Inquirer.
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Овечкин принял участие в 53 матчах, в которых записал в свой актив 35 голов и 22 результативные передачи.