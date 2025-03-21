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«Я возвращаюсь в СКА и готов играть». Евгений Кузнецов — о восстановлении от травмы

«Я возвращаюсь в СКА и готов играть». Евгений Кузнецов — о восстановлении от травмы
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Нападающий СКА Евгений Кузнецов заявил, что вернулся в состав армейского клуба после восстановления от травмы.

«Я возвращаюсь в команду, очень этому рад. Был в постоянной коммуникации с тренерским штабом и докторами – постоянно мониторили моё состояние. С нетерпением ждал возвращения. Благодарю тренеров и медицинский персонал за работу над моим восстановлением. Клуб помогал семье со всеми бытовыми вопросами. Были созданы все условия для скорейшего возвращения. Тесты показали, что я в порядке. Чувствую, что готов играть. Спасибо болельщикам за поддержку. Скоро увидимся на льду», — приводит слова Кузнецова «Матч ТВ».

Напомним, Кузнецов в сезоне провёл лишь 38 матчей, в которых набрал 37 (12+25) очков. 28 февраля 2025 года он был вновь внесён армейским клубом в список травмированных.

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