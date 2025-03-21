Карбери: погоня Овечкина за рекордом Гретцки заряжает «Вашингтон» энергией

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал, как погоня российского капитана столичного клуба Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки по голам в НХЛ сказывается на команде.

«Наши ребята подпитываются от погони на скамейке запасных, они поддерживают его. Я думаю, это заряжает их энергией, чтобы играть на более высоком уровне, улучшать свою игру. Когда они играют с ним, они стараются продуктивно проводить смены. Но я как тренер не сомневаюсь, что эта погоня и связанная с ней энергия не отвлекают и не мешают нашей команде. В этом есть огромное преимущество», — приводит слова Карбери сайт НХЛ.