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Сергей Фёдоров высказался о ситуации с положительной допинг-пробой форварда ЦСКА Каменева

Сергей Фёдоров высказался о ситуации с положительной допинг-пробой форварда ЦСКА Каменева
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Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, двукратный призёр Олимпийских игр и трёхкратный чемпион мира, член наблюдательного совета ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой форварда армейского клуба Владислава Каменева.

«Это какая-то, извините за выражение, несусветица. Я не могу поверить, зная Влада лично, что он что-то такое мог сделать. Это профессионал с большой буквы, и то, что вдруг проба показала положительный результат, — я это до сих пор не принимаю. Я считаю, произошла какая-то ошибка, такого не могло просто быть.

Считаю, что надо постараться помочь Владу в этой ситуации, доказать, что это было случайностью с большой буквы. Играя столько лет, выиграть с ЦСКА два Кубка Гагарина и вдруг ни с того ни с сего получить такой тест, понимаешь, что должно быть проведено очень щепетильное расследование, как было и что было», — цитирует Фёдорова ТАСС.

Напомним, о положительной допинг-пробе Каменева стало известно 15 марта.

Каменев выступает за ЦСКА с 2021 года. В нынешнем сезоне 28-летний форвард провёл 63 матча, в которых забросил 10 шайб и отдал 16 результативных передач.

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