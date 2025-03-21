Результаты игрового дня турнира «КХЛ 3х3» 21 марта
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Сегодня, 21 марта, прошёл очередной игровой день турнира КХЛ в формате 3х3, в котором команды провели два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 13-й тур
21 марта 2025, пятница. 10:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 4
Авангард
Омск
0:1 Фиськов (Гусынин) – 04:01 (3x3) 1:1 Мангисбаев (Касенов) – 05:21 (3x3) 2:1 Мангисбаев (Колесников) – 07:27 (3x3) 3:1 Корчагин (Макеев) – 09:00 (3x3) 3:2 Чесалин (Сторчак) – 12:00 (3x3) 3:3 Гусынин (Фиськов) – 13:37 (3x3) 3:4 Макаров (Гусынин) – 13:53 (3x3)
Чемпионат КХЛ 3х3 . КХЛ 3х3. 13-й тур
21 марта 2025, пятница. 10:50 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
6 : 3
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Шакиров (Горохов) – 00:37 (3x3) 2:0 Шакиров (Четвериков) – 01:10 (3x3) 3:0 Шакиров (Якупов) – 03:24 (3x3) 3:1 Мишкин (Рыжих) – 05:30 (3x3) 3:2 Зырянов – 05:50 3:3 Гриценко (Мишкин) – 10:31 (3x3) 4:3 Муравьёв (Газизов) – 11:53 (3x3) 5:3 Шакиров (Муравьёв) – 14:57 (3x3) 6:3 Газизов – 15:48
Напомним, в рамках турнира всего пройдёт 24 тура, последний закончится 29 июня 2025-го. В каждом туре будет по 12 матчей + суперигра между первой и второй командами, которые сразятся за денежный приз в 1 млн рублей. Формат площадки — 18х34 м. Команды играют три периода по семь минут.
Первыми участниками турнира были выбраны клубы КХЛ — «Авангард», «Ак Барс», «Барыс», «Металлург» Мг, «Салават Юлаев», «Динамо» Минск, «Трактор», «Сибирь», которые были разделены на два дивизиона.
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