Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды «Чемпионата» Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Спартака» назвал два клуба НХЛ, с которыми хотел бы сыграть

Форвард «Спартака» назвал два клуба НХЛ, с которыми хотел бы сыграть
Комментарии

21-летний форвард московского «Спартака» Данил Пивчулин оценил идею возможного проведения матчей российских и американских игроков НХЛ и КХЛ.

«Я думаю, клубы КХЛ были бы конкурентны с клубами НХЛ. Нам есть в КХЛ что доказывать и куда стремиться. Будь что будет, хотелось бы сыграть, конечно. Лично мне с «Колорадо», наверное, хотелось бы сыграть или с «Эдмонтоном» против лучших. Маккиннон, Макдэвид. Это реально топы сейчас на данный момент. Хотелось бы посмотреть, как они играют. Всё равно когда смотришь обзоры, хайлайты на матчи, не понимаешь немножечко. Стиль хоккея немножко другой, чем здесь», — приводит слова Пивчулина «Советский спорт».

Материалы по теме
Путин и Трамп договорились о загадочном хоккейном матче. Формат непонятен, но важно другое
Путин и Трамп договорились о загадочном хоккейном матче. Формат непонятен, но важно другое
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android