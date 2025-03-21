Форвард «Спартака» назвал два клуба НХЛ, с которыми хотел бы сыграть

21-летний форвард московского «Спартака» Данил Пивчулин оценил идею возможного проведения матчей российских и американских игроков НХЛ и КХЛ.

«Я думаю, клубы КХЛ были бы конкурентны с клубами НХЛ. Нам есть в КХЛ что доказывать и куда стремиться. Будь что будет, хотелось бы сыграть, конечно. Лично мне с «Колорадо», наверное, хотелось бы сыграть или с «Эдмонтоном» против лучших. Маккиннон, Макдэвид. Это реально топы сейчас на данный момент. Хотелось бы посмотреть, как они играют. Всё равно когда смотришь обзоры, хайлайты на матчи, не понимаешь немножечко. Стиль хоккея немножко другой, чем здесь», — приводит слова Пивчулина «Советский спорт».