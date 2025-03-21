Сушинский: зачем Панарину и Шестёркину возвращаться в КХЛ? Позориться никто не хочет

Чемпион мира и бывший нападающий СКА Максим Сушинский высказался о возможном возвращении игроков «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина и Артемия Панарина из НХЛ в КХЛ.

— Сейчас в НХЛ выступает несколько звёздных игроков, которые играли в СКА. Вы бы хотели, чтобы Шестёркин и Панарин вернулись из НХЛ именно в СКА?

— Вы смеётесь? Из НХЛ уже люди не возвращаются (смеётся). Тем более такие. Зачем им возвращаться? Думаю, что они закончат свои карьеры там. А приезжать просто позориться здесь на закате карьеры, думаю, никто не хочет, — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».

Ранее Максим Сушинский назвал тройку лучших игроков СКА в XXI веке.