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Сушинский: зачем Панарину и Шестёркину возвращаться в КХЛ? Позориться никто не хочет

Сушинский: зачем Панарину и Шестёркину возвращаться в КХЛ? Позориться никто не хочет
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Чемпион мира и бывший нападающий СКА Максим Сушинский высказался о возможном возвращении игроков «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина и Артемия Панарина из НХЛ в КХЛ.

— Сейчас в НХЛ выступает несколько звёздных игроков, которые играли в СКА. Вы бы хотели, чтобы Шестёркин и Панарин вернулись из НХЛ именно в СКА?
— Вы смеётесь? Из НХЛ уже люди не возвращаются (смеётся). Тем более такие. Зачем им возвращаться? Думаю, что они закончат свои карьеры там. А приезжать просто позориться здесь на закате карьеры, думаю, никто не хочет, — приводит слова Сушинского «Спорт день за днём».

Ранее Максим Сушинский назвал тройку лучших игроков СКА в XXI веке.

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