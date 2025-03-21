«Я не буду эту тему затрагивать, наговорю лишнего». Белоусов — об игре с Беком за «Сибирь»

Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов не стал отвечать на вопрос о совместной игре с форвардом Тейлором Беком за новосибирский клуб.

— Как у вас вообще складываются личные взаимоотношения с этим игроком? Потому что говорят, что он парень непростой, достаточно требовательный и с другой стороны может на что-то обидеться. Вот в быту как вы чувствуете себя с ним?

— Своеобразный человек, я уж точно вам скажу. Но как-то это комментировать, не знаю, есть ли смысл. Но я думаю, ребята знают, которые с ним играли. Да, он, конечно, много делает в большинстве, но… Давайте я просто не буду эту тему затрагивать. Я просто могу наговорить лишнего, но зачем? Я не хочу, — сказал Белоусов в эфире «КХЛ ТВ».