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Олимпийский чемпион оценил, насколько НХЛ интересны матчи с клубами КХЛ

Олимпийский чемпион оценил, насколько НХЛ интересны матчи с клубами КХЛ
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Олимпийский чемпион Андрей Коваленко оценил, насколько Национальной хоккейной лиге интересны матчи с клубами Континентальной хоккейной лиги.

— Сегодня, в отличие от тех времён, НХЛ — мировая лига, далеко впереди всех. Насколько в такой расстановке ей интересны матчи с клубами КХЛ?
— Знаю, что многих ребят в НХЛ угнетает ситуация, когда политика вмешивается в спорт — и хоккеисты из России и Беларуси лишены права играть в международных соревнованиях. Поэтому со стороны большинства игроков однозначно будет поддержка.

При желании НХЛ может очень хорошо раскрутить такие матчи, они выгодны и североамериканскому хоккею, бизнесу. В конце концов, последний матч НХЛ был проигран — говорю о встрече в Санкт-Петербурге СКА и «Каролины». Так что стимулы возродить серию у Америки однозначно есть, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.

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