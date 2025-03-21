Олимпийский чемпион оценил, насколько НХЛ интересны матчи с клубами КХЛ

Олимпийский чемпион Андрей Коваленко оценил, насколько Национальной хоккейной лиге интересны матчи с клубами Континентальной хоккейной лиги.

— Сегодня, в отличие от тех времён, НХЛ — мировая лига, далеко впереди всех. Насколько в такой расстановке ей интересны матчи с клубами КХЛ?

— Знаю, что многих ребят в НХЛ угнетает ситуация, когда политика вмешивается в спорт — и хоккеисты из России и Беларуси лишены права играть в международных соревнованиях. Поэтому со стороны большинства игроков однозначно будет поддержка.

При желании НХЛ может очень хорошо раскрутить такие матчи, они выгодны и североамериканскому хоккею, бизнесу. В конце концов, последний матч НХЛ был проигран — говорю о встрече в Санкт-Петербурге СКА и «Каролины». Так что стимулы возродить серию у Америки однозначно есть, — приводит слова Коваленко Russia-Hockey.