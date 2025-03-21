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В сборной Словакии ответили на вопрос, планируют ли они приглашать игроков из КХЛ на ЧМ

В сборной Словакии ответили на вопрос, планируют ли они приглашать игроков из КХЛ на ЧМ
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Помощник главного тренера сборной Словакии Петер Фрюхауф ответил на вопрос, планирует ли команда приглашать игроков из КХЛ на чемпионат мира, который состоится с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.

«Я бы пока полностью отложил вопрос с игроками КХЛ, потому что почти все хоккеисты будут выступать в плей-офф, который будет проходить во время чемпионата мира. Я не буду делать никаких расчётов. У нас также есть игроки на грани попадания плей-офф и в НХЛ, также есть хоккеисты в АХЛ.

Мы следим за ними. Я не могу заранее сказать, к кому конкретно мы будем обращаться. Всё будет зависеть от того, кто будет доступен, особенно из-за рубежа», — приводит слова Фрюхауфа Pravda.

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