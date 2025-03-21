В сборной Словакии ответили на вопрос, планируют ли они приглашать игроков из КХЛ на ЧМ

Помощник главного тренера сборной Словакии Петер Фрюхауф ответил на вопрос, планирует ли команда приглашать игроков из КХЛ на чемпионат мира, который состоится с 9 по 25 мая в Швеции и Дании.

«Я бы пока полностью отложил вопрос с игроками КХЛ, потому что почти все хоккеисты будут выступать в плей-офф, который будет проходить во время чемпионата мира. Я не буду делать никаких расчётов. У нас также есть игроки на грани попадания плей-офф и в НХЛ, также есть хоккеисты в АХЛ.

Мы следим за ними. Я не могу заранее сказать, к кому конкретно мы будем обращаться. Всё будет зависеть от того, кто будет доступен, особенно из-за рубежа», — приводит слова Фрюхауфа Pravda.