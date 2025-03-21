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Вячеслав Быков оценил шансы ЦСКА на победу в Кубке Гагарина

Вячеслав Быков оценил шансы ЦСКА на победу в Кубке Гагарина
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Бывший главный тренер столичного ЦСКА и сборной России Вячеслав Быков оценил шансы армейского клуба на победу в розыгрыше Кубка Гагарина — 2025.

«Успех в плей-офф зависит от общей работы тренерского штаба с их аналитической работой, разработкой тактики и стратегии, подготовки физического состояния команды для игр на вылет и исполнения своих функций на льду игроками. Безусловно, победные традиции ЦСКА усиливают уверенность команды в борьбе за Кубок Гагарина», — приводит слова Быкова LiveResult.

ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, после 66 матчей набрав 83 очка.

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