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«Кубки нужны». Генеральный директор московского «Динамо» — о новом контракте Кудашова

«Кубки нужны». Генеральный директор московского «Динамо» — о новом контракте Кудашова
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Генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко ответил на вопрос о новом контракте главного тренера бело-голубых Алексея Кудашова.

«Алексей Николаевич хорошо делает свою работу. В прошлом году завоевали Кубок Континента, сейчас — вторые, будем бороться за Кубок Гагарина. У нас прогрессируют игроки. У Алексея Николаевича действующий контракт.

Закончится плей-офф — сядем, обсудим. Кубки нужны, Алексей Николаевич это прекрасно понимает. Но по большому счёту он работает давно, но задачи были разные — был сезон, когда уходили Шипачёв и Кагарлицкий, нужно было омоложение состава, потом ситуация поменялась. Сейчас только второй сезон, когда ситуация стабильна, а задачи понятны», — цитирует Сушко сайт КХЛ.

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