Крикунов — о повреждении Никишина: Голышеву за удар между ног должны были дать пять минут

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов прокомментировал эпизод матча «Автомобилист» — СКА (3:2 Б), в котором получил повреждение капитан армейского клуба Александр Никишин.

«На мой взгляд, действия Голышева тянули как минимум на пять минут штрафа, а может, это даже и удаление до конца игры. Куда смотрели судьи? Я вообще поражаюсь, как стали судить, то ли арбитры перестали понимать сам предмет, то ли они не понимают самих правил. Да, Никишин парень крепкий, мужественно доиграл матч до конца. Но к чему мы хотим прийти, чтобы соперники выводили из строя звёзд? На кого мы тогда будем смотреть? Есть правило, «клюшка между ног» — это как минимум две минуты — так было всегда», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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