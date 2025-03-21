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Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал главных фаворитов предстоящего плей-офф КХЛ

Двукратный обладатель Кубка Гагарина назвал главных фаворитов предстоящего плей-офф КХЛ
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Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Потапов считает московское «Динамо» и «Трактор» главными фаворитами плей-офф КХЛ 2025 года.

— Фаворитами являются московское «Динамо», а также «Трактор». На Востоке будет мясорубка в первом раунде.

— Как думаете, получился регулярный чемпионат затянутым? Почти уже месяц участники плей-офф известны.
— Не сказал бы, что затянутый. «Нефтехимик» на финише потерял шансы на плей-офф. Всё ровно, довольно плотно. В принципе, мне понравилось, как прошёл регулярный чемпионат.

— Разочаровала ли вас какая-то команда?
— «Амур» меня разочаровал очень сильно. Имея почти тот же самый состав, что в прошлом сезоне, не попали в плей-офф, — приводит слова Потапова «Спорт день за днём».

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