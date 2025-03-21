«Надеюсь, в плей-офф у нас не будет криков друг на друга». Грицюк — о СКА в Кубке Гагарина

Нападающий СКА Арсений Грицюк высказался о готовности своей команды к старту плей-офф Кубка Гагарина — 2025.

— После серии поражений хочется закончить регулярку победой, чтобы была уверенность в плей-офф. Будем работать и делать всё, что от нас зависит.

— Как оцените свою готовность к Кубку Гагарина?

— Играем в хоккей и получаем удовольствие. В принципе, физически себя ощущаю комфортно. Команда потихоньку сплачивается. Надеюсь, что в плей-офф мы зайдём как одна большая семья, не будет у нас каких-то разногласий и не будет криков друг на друга, — цитирует Грицюка «ВсеПроСпорт».

Ранее армейский клуб лишился шансов попасть в пятёрку лучших команд Западной конференции.