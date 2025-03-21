«Всё было понятно». Кожевников оценил игру минского «Динамо» в нынешнем сезоне КХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил игру минского «Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

— Что думаете об игре минского «Динамо» в этом сезоне?

— Всё было понятно. Добротная команда с хорошим тренером. Подобрали игроков, собрали звенья. Дмитрий Квартальнов — очень опытный тренер. Классный тренер! Показал: при правильном подборе игроков, когда его слушают, команда хорошо играет. Очень цепкая, очень правильная, играет по заданию, всё выполняет. Это плюс», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Минское «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Команда набрала 82 очка за 66 матчей.