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СДК КХЛ огласил решение по Голышеву, который нанёс повреждение Никишину

СДК КХЛ огласил решение по Голышеву, который нанёс повреждение Никишину
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча «Автомобилиста» со СКА и принял решение не накладывать на нападающего «Автомобилиста» Анатолия Голышева санкции, предусмотренные статьёй 28 Дисциплинарного регламента КХЛ.

Напомним, судьи смотрели видеоповтор эпизода на предмет колющего удара от Голышева на капитане СКА Александре Никишине, но удаления не последовало.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Также СДК принял решение на основании представленных материалов в матче «Лады» с «Амуром» отменить наказание, наложенное на защитника «Амура» Сергея Рыжикова по п.1.42. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Симуляция).

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

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