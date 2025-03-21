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В «Коламбусе» ответили Леброну Джеймсу, пришедшему в джерси «Блю Джекетс» на матч НБА

В «Коламбусе» ответили Леброну Джеймсу, пришедшему в джерси «Блю Джекетс» на матч НБА
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20-летний канадский хоккеист и центральный нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Адам Фантилли пришёл на матч чемпионата с «Флоридой Пантерз» (0:1 ОТ) в джерси 40-летнего баскетболиста и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс».

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
0 : 1
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Барков (Джонс, Райнхарт) – 60:29 (pp)    

Фото: x.com/BlueJacketsNHL

Джеймс был замечен в джерси клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на трибунах домашнего матча калифорнийцев в регулярном чемпионате НБА с «Денвер Наггетс» в ночь на 20 марта, в котором сам Леброн участия не принимал, а был на скамейке своей команды. Леброн Джеймс родился в городе Акрон из штата Огайо, в котором базируется «Коламбус».

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