В «Коламбусе» ответили Леброну Джеймсу, пришедшему в джерси «Блю Джекетс» на матч НБА

20-летний канадский хоккеист и центральный нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Адам Фантилли пришёл на матч чемпионата с «Флоридой Пантерз» (0:1 ОТ) в джерси 40-летнего баскетболиста и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса, выступающего за «Лос-Анджелес Лейкерс».

Фото: x.com/BlueJacketsNHL

Джеймс был замечен в джерси клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» на трибунах домашнего матча калифорнийцев в регулярном чемпионате НБА с «Денвер Наггетс» в ночь на 20 марта, в котором сам Леброн участия не принимал, а был на скамейке своей команды. Леброн Джеймс родился в городе Акрон из штата Огайо, в котором базируется «Коламбус».