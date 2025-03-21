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Никита Нестеров ответил на вопрос, почему футбол в России популярнее хоккея

Никита Нестеров ответил на вопрос, почему футбол в России популярнее хоккея
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Защитник и капитан хоккейного клуба ЦСКА Никита Нестеров заявил, что скоро в России хоккей станет популярнее футбола. Хоккеист отметил, что достаточно сравнить достижения в этих видах спорта, и всё встанет на свои места.

– Как вам кажется, почему футбол популярнее хоккея, несмотря на то что хоккеисты добиваются больших высот на международном уровне?
– Я уверен, что хоккей скоро станет популярнее футбола. Мы к этому стремимся. Плюс, мне кажется, достаточно посмотреть на достижения в футболе и хоккее, и всё сразу встанет на свои места.

– Нет ли обиды, что футбол популярнее хоккея в нашей стране?
– Обиды на кого? Футболисты точно не виноваты, в том, что футбол популярнее, — приводит слова Нестерова «Советский спорт».

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