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«Чикаго» лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ в пятом сезоне подряд

«Чикаго» лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ в пятом сезоне подряд
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В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу во встрече одержали гости со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
21 марта 2025, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 3
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Мур – 08:45     0:2 Тюркотт (Гавриков, Спенс) – 09:44     1:2 Бедард (Бертуцци, Терявяйнен) – 30:50 (pp)     1:3 Эдмундсон – 59:41    

После этого поражения «Чикаго» лишился шансов на выход в плей-офф. В 69 матчах сезона команда одержала лишь 17 побед при 40 поражениях и с 49 очками расположилась на предпоследнем, 31-м месте в общей таблице лиги.

Отметим, что «Чикаго» не выходит в розыгрыш Кубка Стэнли пятый сезон подряд и седьмой раз за последние восемь сезонов. В прошлый раз команда выступала в плей-офф в сезоне-2019/2020.

Ранее шансов на плей-офф лишился «Сан-Хосе Шаркс», который занимает последнюю строчку в общей таблице лиги с 45 очками за 69 игр.

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