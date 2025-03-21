«Чикаго» лишился шансов на выход в плей-офф НХЛ в пятом сезоне подряд

В Чикаго на стадионе «Юнайтед-центр» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором местный «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Победу во встрече одержали гости со счётом 3:1.

После этого поражения «Чикаго» лишился шансов на выход в плей-офф. В 69 матчах сезона команда одержала лишь 17 побед при 40 поражениях и с 49 очками расположилась на предпоследнем, 31-м месте в общей таблице лиги.

Отметим, что «Чикаго» не выходит в розыгрыш Кубка Стэнли пятый сезон подряд и седьмой раз за последние восемь сезонов. В прошлый раз команда выступала в плей-офф в сезоне-2019/2020.

Ранее шансов на плей-офф лишился «Сан-Хосе Шаркс», который занимает последнюю строчку в общей таблице лиги с 45 очками за 69 игр.