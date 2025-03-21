Нападающий Иван Телегин стал спортивным директором следж-хоккейной команды «Югра». Об этом сообщает пресс-служба клуба в телеграм-канале.

СХК «Югра» — семикратный чемпион России по следж-хоккею и одна из самых именитых команд в стране. В сезоне-2024/2025 команда потерпела поражение от тульского АКМ в финале в серии со счётом 1:3.

Напомним, в сезоне-2018/2019 в составе ЦСКА Телегин стал обладателем Кубка Гагарина. Также вместе со сборной России в 2018 году форвард выиграл золотые медали Олимпийских игр в Пхёнчхане.

Последним клубом Ивана Телегина стал омский «Авангард», форвард покинул команду 1 мая 2024 года после трёх сезонов в составе «ястребов».