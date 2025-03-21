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Кожевников оценил шансы «Северстали» на Кубок Гагарина в этом сезоне КХЛ

Кожевников оценил шансы «Северстали» на Кубок Гагарина в этом сезоне КХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил шансы «Северстали» на Кубок Гагарина в этом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

— «Северсталь» с таким составом и возможностями может претендовать на Кубок Гагарина?
— Эти могут претендовать! Игроки хорошие, они растут. Только жалко, что на следующей год половина разбежится… Это жалко. А так, очень хорошая команда, приятно на неё смотреть. Практически нет слабых мест.

Правильный подбор игроков. Надо Козыреву сказать огромное спасибо! Клуб и сказал — продлил с ним контракт. Молодец, что ещё сказать. Приятно смотреть! Побольше б таких своеобразных команд! Козырев доказал, что в «Северстали» талантов полно, — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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